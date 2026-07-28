Россия атаковала порты Николаева и Одессы барражирующими боеприпасами

Вооруженные силы России атаковали инфраструктуру портов в Николаеве и Одессе. Барражирующие боеприпасы и беспилотники повредили объекты перевалочного комплекса и сухогрузы, использовавшиеся для военных нужд Украины.
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