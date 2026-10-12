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Царьград

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8 новосибирцев вышли в финал соревнований по дрон-рейсингу

8 новосибирцев вышли в финал соревнований по дрон-рейсингу

В первенстве России по дрон-рейсингу новосибирцы Вячеслав Карпыза и Арсений Ширшов заняли первое место в командном зачете среди юношей в классе 200 мм, а Виктория и Ульяна Андреевы стали бронзовыми призерами у девушек в классе 75 мм.

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