8 новосибирцев вышли в финал соревнований по дрон-рейсингу

В первенстве России по дрон-рейсингу новосибирцы Вячеслав Карпыза и Арсений Ширшов заняли первое место в командном зачете среди юношей в классе 200 мм, а Виктория и Ульяна Андреевы стали бронзовыми призерами у девушек в классе 75 мм.