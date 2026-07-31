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С нового учебного года школьникам расскажут об экономике регионов России

С нового учебного года школьникам расскажут об экономике регионов России

В течение учебного года школьники посетят не менее восьми занятий, посвященных особенностям экономики конкретного субъекта РФ С 1 сентября 2026 года в школьном курсе внеурочной деятельности "Россия — мои горизонты" станет обязательным региональный компонент.

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