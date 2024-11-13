«Известия»: В семи регионах РФ возникла нехватка лекарств для почек

На территории семи субъектов Российской Федерации те граждане, которые страдают от болезней почек, не имеют возможности приобрести нужные им лекарственные средства, информирует газета «Известия», ссылаясь на жалобы больных.
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