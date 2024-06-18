В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Республике Бурятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия по факту обнаружения тела 17-летнего подростка с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и туловища возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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