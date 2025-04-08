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ДНК-анализ раскрыл причину гибели фараона Тутанхамона

ДНК-анализ раскрыл причину гибели фараона Тутанхамона

Почти вековая научная баталия вокруг загадочной смерти Тутанхамона получила неожиданную развязку. Последние исследования мумии молодого фараона указывают на сезонного убийцу, терроризировавшего Нильскую долину тысячелетиями – малярийного комара.

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