В марте Сбербанк заработал 137,2 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) в марте составила 137,2 млрд рублей, что на 6,8% превышает результат аналогичного периода 2024 года, следует из сообщения крупнейшей российской кредитной организации.
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