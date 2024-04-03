Москва требует от Киева арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, в том числе главу СБУ Малюка, — МИД РФ Ирэн ОрлонскаяМИД России настаивает на выдаче всех участников последних терактов на территории России, включая главу СБУ асилия Малюка, который указан в списке экстремистов и террористов.
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