Белый дом впервые подтвердил применение Украиной ракет ATACMS по России

ВАШИНГТОН, 25 ноября, ФедералПресс. В администрации президента США впервые признали, что Украина получила разрешение применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, прежде всего по территории Курской области и соседних регионов.
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