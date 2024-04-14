Белый дом: США не контактировали с РФ по поводу нападения Ирана на Израиль

Руководитель пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Джон Кирби поделился сведениями о том, что держава не связалась с Российской Федерацией из-за имевшей место в субботний период атаки иранских Вооружённых сил, целью которой оказалась израильская территория.