Белый дом: США не контактировали с РФ по поводу нападения Ирана на Израиль

Руководитель пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Джон Кирби поделился сведениями о том, что держава не связалась с Российской Федерацией из-за имевшей место в субботний период атаки иранских Вооружённых сил, целью которой оказалась израильская территория.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии