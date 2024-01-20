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Самый простой способ медитации для засыпания

Самый простой способ медитации для засыпания

Вам не нужно ничего визуализировать или дышать особым образомЧто же делать, когда ваша голова лежит на подушке, а мозг продолжает работать? В прошлом мы уже рекомендовали вам дыхание в коробке, перетасовку зрительных образов и различные релаксационные процедуры.

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