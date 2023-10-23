NI: США испугались, что Россия нарушит выгодный им баланс в Европе

Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США — это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.
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