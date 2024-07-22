"Сколько я разлагаюсь?". Алматинцы встали на защиту природы

В южной столице прошел праздник инклюзии и экологии InEco Fest 2024. Главный Ботанический сад Алматы на один день превратился в уникальную площадку, объединившую неравнодушных людей, желающих сделать мегаполис городом равных возможностей для всех граждан без исключения.
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