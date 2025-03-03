Врач Бурнацкая рассказала о причинах головных болей в начале весны

Виноваты пыльца и давление Весной головные боли могут быть вызваны множеством факторов, включая перепады температур и изменение атмосферного давления, рассказала в интервью РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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