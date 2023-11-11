Ипотечные ставки на строительство частных= домов снизились

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по всем льготным ипотечным госпрограммам на частные дома. В частности, речь идёт о строительстве жилья по договору подряда с использованием эскроу-счёта, что гарантирует сохранность вложений.
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