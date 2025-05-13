«ВСУшники – зверье, упивающееся насилием»: военкор RT о поездках в горячие точки мира

Военный корреспондент RT Александр Яремчук приехал в Казань, чтобы провести лекцию для молодежи. Уже более шести лет он ездит в командировки в горячие точки всего мира и рассказывает о том, что там происходит.
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