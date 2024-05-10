Сердечные поздравления с Днем медицинской сестры 12 мая 2024 года в стихах и прозе Леонид ВисловВ воскресенье, 12 мая 2024 года, люди в России и по всему миру будут отмечать особый праздник — Международный день медицинской сестры.
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