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Политика как она есть

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Российская орбитальная станция получит руку-манипулятор

Российская орбитальная станция получит руку-манипулятор

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) получит руку-манипулятор, заявил на лекции «Создание Российской орбитальной станции» в рамках фестиваля «Наука 0+» заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

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