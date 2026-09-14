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Почти 45 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за 2 месяца

Почти 45 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за 2 месяца

За июль и август в Подмосковье в Единый государственный реестр недвижимости внесли данные о более чем 13 тысячах квартир, общая площадь которых превысила 457 тысяч квадратных метров.

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