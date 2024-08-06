Водный кризис в Елизаветинской: Жители обратились в СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин взял жалобу под личный контроль. Жители станицы жалуются на длительное отсутствие воды, ее плохое качество, невыдачу документов об оплате и необоснованно высокую стоимость подключения к водопроводу.
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