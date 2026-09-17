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Захарова: Киев выдавал террористов "Азова"* за погибших в Буче мирных жителей

Захарова: Киев выдавал террористов "Азова"* за погибших в Буче мирных жителей

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Украина выдавала погибших украинских военнослужащих, в первую очередь бойцов нацбатальона "Азов"*, за мирных жителей Бучи.

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