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Царьград

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В Петербурге и Ленобласти ночью вводили режим опасности БПЛА

В Петербурге и Ленобласти ночью вводили режим опасности БПЛА

Ночью на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводился режим опасности беспилотников. Информация об этом была размещена губернатором Александром Дрозденко в его канале.

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