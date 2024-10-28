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Царьград

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Власти Владимира готовят фактический запрет электросамокатов в городе

Власти Владимира готовят фактический запрет электросамокатов в городе

Ездить на самокатах во Владимире формально будет можно, оставлять их на улицах нельзя.Мэрия Владимира выставила на общественное обсуждение изменения в правила благоустройства, которые по факту означают запрет на использование электросамокатов и велосипедов.

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