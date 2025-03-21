Кошелев сообщил, что тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%

С 1 июля в среднем на 11,9% увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги, о чем сообщил Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в беседе с РИА Новости.
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