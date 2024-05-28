ВСУ без ведома Берлина использовали Patriot для ударов по России

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Украина как минимум один раз нанесла удар по России из поставленной Германией американской системы ПВО Patriot, не получив на это согласия Берлина, сообщает немецкое издание Bild.
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