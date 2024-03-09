Китай улучшит услуги по уходу за пожилыми людьми в домашних условиях - министр

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Китай будет предоставлять более качественные услуги по уходу за пожилыми людьми на дому, поскольку большинство из них предпочитают оставаться жить дома, заявил в пятницу глава Министерства гражданской администрации КНР Лу Чжиюань на полях проходящей 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.