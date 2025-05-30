Киев украл тактику русских. Дроны могут оказаться не у дел?

Украинское правительство украло тактику русских по борьбе с дронами.Беспилотники, которые русская армия отправляет для ударов по украинским объектам ВПК, могут оказаться не у дел: украинское правительство украло тактику русских по противодействию дронам.
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