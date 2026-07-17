В РФ создали единую систему подготовки специалистов БПЛА – Минобороны

Замглавы Министерства обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в стране была создана единая система подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов, благодаря которой за первую половину 2026 года удалось подготовить восемь тысяч человек.
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