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В РФ создали единую систему подготовки специалистов БПЛА – Минобороны

В РФ создали единую систему подготовки специалистов БПЛА – Минобороны

Замглавы Министерства обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в стране была создана единая система подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов, благодаря которой за первую половину 2026 года удалось подготовить восемь тысяч человек.

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