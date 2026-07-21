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Аргументы и Факты

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Депутат Чепа: кризис на Украине может привести к убийству Зеленского

Депутат Чепа: кризис на Украине может привести к убийству Зеленского

Кризис в военном и политическом управлении Украины на фоне отставки министра обороны страны Михаила Федорова и последовавших за ней протестов может повлечь отставку главы киевского режима Владимира Зеленского или его убийство, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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