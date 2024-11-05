Военкор Котенок: у ВСУ осталось мало опорных пунктов близ Курахово в ДНР

У украинских войск осталось мало опорных пунктов около населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего российские военнослужащие могут отрезать последние пути отступления Вооруженных сил Украины.
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