Человек погиб в результате пожара в ТЦ «МЕГА Химки»

В результате возгорания в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье погиб один человек. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 9 декабря, в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
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