В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления / © José Cano Correa, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt Прекрасно сохранившаяся система горячего воздуха была обнаружена во время археологических работ по адресу Петерсграбен, 52, на месте бывшей трапезной монастыря Гнаденталь.