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В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления

В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления

В Швейцарии обнаружили редкую средневековую систему отопления / © José Cano Correa, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt Прекрасно сохранившаяся система горячего воздуха была обнаружена во время археологических работ по адресу Петерсграбен, 52, на месте бывшей трапезной монастыря Гнаденталь.

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