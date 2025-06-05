В Петербурге разносившего листовки школьника ударили по голове

В ЧП разбирается полиция Петербургский школьник, который раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам дома в Пушкинском районе, получил по голове от одного из жильцов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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