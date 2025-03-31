Гребенкин: Запад усилил попытки насаждать русофобию среди молодежи России

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил об усилившихся попытках недружественных стран влиять на русскую молодежь, насаждая западные идеалы и русофобию, что повышает риск радикализации и экстремистских преступлений.
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