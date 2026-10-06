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«Указ первого дня»: Уильям готов вернуть Диане титул, если Карл III откажет

«Указ первого дня»: Уильям готов вернуть Диане титул, если Карл III откажет

Тридцать лет со дня гибели принцессы Дианы исполняется в августе 2027 года. Принц Уильям, по сообщениям, не собирается ограничиваться траурной речью.

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