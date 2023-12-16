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Apple согласилась выплатить $25 млн по коллективному иску о семейном доступе в Ap...

Apple согласилась выплатить $25 млн по коллективному иску о семейном доступе в Ap...

Apple согласилась выплатить $25 млн по коллективному иску о семейном доступе в App StoreApple выплатила $25 млн за урегулирование коллективного иска по поводу функции семейного доступа, и некоторые пользующиеся этой функцией потребители могут претендовать на выплату в размере до $30.

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