Apple согласилась выплатить $25 млн по коллективному иску о семейном доступе в Ap...

Apple согласилась выплатить $25 млн по коллективному иску о семейном доступе в App StoreApple выплатила $25 млн за урегулирование коллективного иска по поводу функции семейного доступа, и некоторые пользующиеся этой функцией потребители могут претендовать на выплату в размере до $30.
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