Академик РАН Нетесов сообщил, что сезон гриппа в 2025 году только начинается

Академик РАН и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов сообщил в беседе с RT, что текущий год знаменуется началом сезона гриппа.
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