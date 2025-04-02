Годовщина теракта в кафе на Университетской набережной: два года назад убили военкора Владлена Татарского

Исполнительницу приговорили к 27 годам лишения свободы Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку.
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