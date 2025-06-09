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Sergey Ivanov

А вот еще один образчик русской чиновничьей тупости и прямолинейности: На яндекс- картах начали замыливать изображения стратегических объектов! Как говорил егерь Кузьмич, на Руси дураков лет на 100 припасено! Мало того, что я могу заглянуть в гугл- спутник. Но ведь куда как более четкие изображения наших секретных объектов давно есть в ЦРУ! Все это снимается фотокамерами высочайшего качества, в разных диапазонах- от инфракрасного до ультрафиолета. И что, там, наверху, наивно не догадываются, что американцы передают все эти снимки Украине? Или наши стратеги с большими звездами считают, что Украина воюет по туристическим брошюрам и путеводителям? Но тогда от кого эти секреты? Явно, не от ЦРУ или Пентагона. Наверное, от нас? Потому, что мы ведь можем заглянуть туда- и своими глазами увидеть результаты налетов вражеских дронов... А еще смешнее то, что теперь даже противник, только взглянув на карту, сразу видит все наши секретные стратегические объекты! Именно по тому, что как раз они замылены! И даже не так важно, что там находится. Просто надо уничтожить всю эту замыленную площадь! Ну и чему удивляться, что трехдневная «Специальная Военная Операция» продолжается вот уже 3 года- и конца ей не видно? Какие генералы- такая и стратегия....