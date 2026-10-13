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Газета.ру

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Генсек НАТО анонсировал корректировку присутствия альянса на восточном фланге

Генсек НАТО анонсировал корректировку присутствия альянса на восточном фланге

НАТО продолжит корректировать свое военное присутствие на восточном фланге по мере необходимости. Об этом написал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в социальной сети X.

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