Сотрудниками УФСБ России по Орловской области задержан житель г. Орла 1976 года рождения. Ему вменяют оправдание терроризма.
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