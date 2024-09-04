Автоэксперт Сажин заявил, что 90% аварий происходит по вине водителей

Ежедневно тысячи людей становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Усталость, невнимательность, несоблюдение правил и проблемы с автомобилями — все это может привести к серьезным последствиям.
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