В Сумской области группировка «Север» создаёт подземные склады с припасами

Подразделения службы обеспечения российской группировки войск «Север» в зоне её ответственности на сумском направлении создают под землёй подземные склады с провизией и столовые для личного состава, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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