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Спорт, энергия и мастер-классы: в Твери прошла акция «Зарядка со стражем порядка»

Спорт, энергия и мастер-классы: в Твери прошла акция «Зарядка со стражем порядка»

В Твери состоялось яркое спортивное событие, объединившее десятки горожан всех возрастов. На площадке мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» прошла ежегодная полицейская акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная ко Всероссийскому дню физкультурника — сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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