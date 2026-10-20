Новая схема мошенников строится на страхе потерять накопления: жертву торопят и убеждают, что без срочных действий её сбережения якобы принудительно переведут в цифровые рубли.
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