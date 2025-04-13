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10 актеров и актрис из СССР, которые могли бы заменить звезд Голливуда

10 актеров и актрис из СССР, которые могли бы заменить звезд Голливуда

Мечта большинства российских актеров — сняться в Голливуде и остаться там надолго. Современное поколение постепенно начинает осуществлять эти планы, а вот советские звезды по понятным причинам не могли там оказаться.

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