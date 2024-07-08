Франция 1944 года: взорванные мосты и порты

Мосты во время боев во Франции не щадили ни свои, ни враги. Этот мост у Лимузина был взорван французским Сопротивлением На участие Франции во Второй мировой войне у нас принято смотреть с некоторым пренебрежением, причем нередко повторяется фраза, которую генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель сказал на подписании акта о капитуляции 8 мая 1945 года: «Ба! И французы здесь».