Счастливый, в объятиях дочек: новое фото Брюса Уиллиса на День благодарения

Теперь Брюса Уиллиса можно увидеть на экранах, только если пересмотреть его фильмы. Из-за деменции актер попрощался с карьерой и перестал видеться с поклонниками, а они с нетерпением ждут хороших вестей от близких кумира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии