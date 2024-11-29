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Счастливый, в объятиях дочек: новое фото Брюса Уиллиса на День благодарения

Счастливый, в объятиях дочек: новое фото Брюса Уиллиса на День благодарения

Теперь Брюса Уиллиса можно увидеть на экранах, только если пересмотреть его фильмы. Из-за деменции актер попрощался с карьерой и перестал видеться с поклонниками, а они с нетерпением ждут хороших вестей от близких кумира.

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