В УМВД России по Ивановской области прошло профориентационное мероприятие «День открытых дверей» для выпускников школ региона

Профориентационное мероприятие провели в Управлении МВД России по Ивановской области. День открытых дверей начался с посещения музея УМВД региона и музея спортивной славы ВФСО «Динамо», где абитуриенты и их родители смогли узнать об истории ведомства и достижениях на службе и в спорте его сотрудников.