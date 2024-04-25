МО РФ: подбивший танк Abrams "Ланцетом" расчет выслеживал его три дня

Российские военные, которым удалось при помощи дрона "Ланцет" подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.
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